Deutsche Aktienmarkt hofft auf schwächere Inflationsdaten aus den USA - Allianz liefert Rückenwind, Siemens bremst aus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hoffen auf schwächere Inflationsdaten aus den USA, um den Deutschen Aktienindex wieder auf die 16.000 Punkte zu schieben. Die Allianz liefert den nötigen Rückenwind, während Siemens den Index auf seinem Weg nach oben ausbremst. Die größten Bremsklötze für das weitere Vorankommen des deutschen Aktienmarktes sind die Russlandeffekte, die Energiekrise und das schwache China-Geschäft. Die Blicke richten sich nun auf die USA, da ein erneuter Rückgang der Inflation die Fed milde stimmen könnte. Die Investoren haben nun weniger Zeitdruck und die Rally im DAX hat an Sogwirkung verloren.Die Anleger bleiben trotz des Erholungsversuchs am deutschen Aktienmarkt vorsichtig. Der DAX kommt vorerst nicht über seine exponentielle 50-Tage-Linie, die sich als Widerstand entwickelt hat. Der deutsche Leitindex wird 0,4 Prozent tiefer auf 15.931 Punkte taxiert. Im US-Handel blieb von den anfänglichen Kursgewinnen nach moderaten Inflationsdaten wenig übrig. Stark steigende Anleiherenditen haben den Aktien den Schwung genommen.Die Wirtschaftsredaktion von CMC Markets gibt den Anlegern den Rat, ein Demo-Konto zu eröffnen und die "push notifications" zu aktivieren, um sofort benachrichtigt zu werden, wenn etwas an der Börse passiert. CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Es wird empfohlen, zu überlegen, ob man versteht, wie CFDs funktionieren, und ob man es sich leisten kann, das hohe Risiko einzugehen, Geld zu verlieren.Die Wirtschaftsredaktion von Money Monkeys analysiert den deutschen Aktienmarkt und gibt eine Einschätzung für den DAX. Der DAX bleibt vorsichtig, da er nicht über seine exponentielle 50-Tage-Linie kommt. Der deutsche Leitindex wird 0,4 Prozent tiefer auf 15.931 Punkte taxiert. Die Range-Kanten liegen bei 15.980 und 15.830/15.800. Sollte der DAX diese nicht über- oder unterbieten, wird er wohl hin und herlaufen. Geht er oben raus, könnten 16.060, 16.120/16.150 und 16.250 erreicht werden. Fällt er unten raus, wären 15.600 als Ziel ableitbar. Die Einschätzung für den DAX bleibt positiv, solange er oberhalb von 15.980 liegt.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 15.847PKT gehandelt.