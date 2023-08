Warum der Aktienmarkt trotz steigender Inflation weiterhin hoch bewertet ist - Anleihemarkt als Alternative?

In der letzten Ausgabe vor der Sommerpause hatte der Autor darauf hingewiesen, dass der Rückgang der Teuerung in den USA vorerst vorbei sein könnte. Tatsächlich stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 3,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl diese Entwicklung eigentlich eine schlechte Nachricht ist, wurden sie von den Aktienmärkten positiv aufgenommen, da sie besser als erwartet ausfielen. Dennoch sind die Kursgewinne am Aktienmarkt für den Autor nicht nachvollziehbar, da die Inflationsdaten eher für eine weitere Leitzinsanhebung sprechen und der Aktienmarkt nach wie vor hoch bewertet ist. Im Vergleich dazu bietet der Anleihemarkt derzeit höhere Renditen und ist günstiger bewertet als der Aktienmarkt. Daher stellt sich die Frage, warum Investoren in der aktuellen Marktlage noch auf den Aktienmarkt setzen sollten. Der Autor empfiehlt stattdessen den Anleihemarkt, da dort höhere Renditen ohne Kursrisiko winken. Die großen Investoren verfolgen bereits eine defensive Strategie und werden voraussichtlich aus Aktien aussteigen und in Anleihen investieren. Die Bullen haben jedoch noch nicht aufgegeben und die Aktienindizes in den USA haben sich charttechnisch im kurzfristigen Bereich wieder aufgehellt. Der Dow Jones hat sich von seinen Tiefs entfernt und der Nasdaq Composite konnte sich über die horizontale Linie des aufsteigenden Dreiecks zurückarbeiten. Der DAX hat die Marke von 16.000 Punkten zurückerobert. Dennoch bleibt der Autor skeptisch angesichts der fundamentalen Bewertungen und Entwicklungen. In einer weiteren Analyse stellt der Autor fest, dass die US-Indizes bislang nur leichte Schwäche zeigen. Der Dow Jones befand sich kurz vor der Sommerpause auf dem Weg zu seiner längsten Gewinnserie seit 1987. Obwohl er einen uralten Rekord aus dem Jahre 1897 nicht brechen konnte, reduzierte er sein Minus vom Rekordhoch auf nur noch 3,45 %. Die Kurse befinden sich derzeit auf dem Rückzug, aber bislang liegt eine moderate Konsolidierung vor, die bullish zu werten ist. Ähnliches gilt für die US-Technologieaktien, die sich weiterhin an den saisonalen Verlauf halten. Der Nasdaq Composite hat einen bearishen Ausbruch aus einer Dreiecksformation vollzogen, aber die Bären müssen noch mehr leisten, um von einer größeren Korrektur sprechen zu können. Solange die Kurse nicht das Hoch der ersten Kurserholung unterschreiten, haben wir es mit einer intakten Ausbruchsbewegung zu tun. Zusammenfassend befinden sich die US-Indizes derzeit in einer Konsolidierungsphase, die noch moderat ausfällt. Erst wenn die Abwärtsbewegung Fahrt aufnimmt und weitere bearishe Signale auftreten, zeigen die Bullen deutliche Schwäche und die Bären eine zunehmende Stärke.

Der HDAX wird aktuell mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 8.598PKT gehandelt.