Revolutionäre Eisenherstellung: Klimaneutrale Anlage in Lingen nimmt Betrieb auf - Grüner Wasserstoff bald verfügbar!

In Lingen wurde am Freitag eine neuartige Anlage zur klimaneutralen Herstellung von Eisen in Betrieb genommen. Die Pilotanlage soll mit Hilfe von klimaneutral erzeugtem Wasserstoff aus Eisenerz Roheisen gewinnen, das dann zu Stahl weiterverarbeitet werden kann. Allerdings steht grüner Wasserstoff in Lingen noch nicht sofort, sondern erst in einigen Monaten zur Verfügung. Der Energiekonzern RWE baut derzeit in Lingen eine Pilotanlage zur Erzeugung grünen Wasserstoffs mit einer Kapazität von 14 Megawatt. Lingens geografische Lage ist günstig für die Weiterverteilung des Wasserstoffs zu Stahlwerken im Ruhrgebiet oder nach Salzgitter in Ostniedersachsen. Die Anlage ist ein Gemeinschaftsprojekt des Startup-Unternehmens CO2Grab/HyIron, des Stahlherstellers Benteler und des Energieversorgers RWE. Das Land Niedersachsen fördert das Vorhaben mit drei Millionen Euro. Die Stahlindustrie ist die Branche mit dem höchsten Anteil von Treibhausgasemissionen in der deutschen Industrie. Der Aufbau eines Netzwerkes von grünem Wasserstoff in Niedersachsen zeige, dass auch künftig Industrie möglich sein werde, so der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer. Die Lingener Anlage soll auch als Testanlage für ein in Namibia geplantes Stahlwerk dienen. In Namibia wird derzeit eine Produktion im industriellen Maßstab aufgebaut, mit dem Ziel, bis zu zwei Millionen Tonnen Eisen jährlich für die deutsche Stahlindustrie zu produzieren. Die Lingener Anlage hat die Besonderheit, dass sowohl das bei der Eisenproduktion anfallende Wasser wiederverwendet werden kann als auch überschüssiger Wasserstoff noch einmal in den Prozess gegeben werden kann. Das neue Verfahren ist daher effizienter in Bezug auf den Wasserstoffeinsatz.Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr neun Milliarden Euro investiert, um sein Portfolio zur Grünstrom-Erzeugung auszubauen. Mehr als zwei Drittel des Betrags flossen in die Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy Businesses. Das Portfolio des Konzerns wuchs per Ende Juni um 5,1 Gigawatt und nähert sich damit bereits der Marke von 35 Gigawatt. RWE will bis 2030 ein Grünstrom-Portfolio inklusive Gaserzeugung von 50 Gigawatt haben. Im Tagesgeschäft lief es in den vergangenen Monaten rund bei RWE. Vor allem hohe Margen in der Stromerzeugung durch Wasser, Biomasse und Gas gaben Rückenwind. Die endgültigen Zahlen für die erste Jahreshälfte und auch der Ausblick auf 2023 deckten sich mit den Aussagen zum Zeitpunkt der Eckdaten. RWE erwirtschaftete vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und bereinigt um Sondereffekte in den ersten sechs Monaten 4,5 Milliarden Euro - dies war mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes. Im Gesamtjahr will RWE operativ 7,1 bis 7,7 Milliarden Euro verdienen. RWE-Finanzchef Michael Müller berichtete von guten Fortschritten bei den Arbeiten an Offshore-Windparks und Solarprojekten. RWE will bis Ende des Jahrzehnts ein Grünstrom-Portfolio inklusive Gaserzeugung von 50 Gigawatt haben.RWE sieht sich beim Aufbau eines nachhaltigen Energiesystems auf gutem Weg. Aktuell hat der Konzern Projekte mit 7,2 Gigawatt im Bau. Die Arbeiten an Offshore-Windparks und Solarprojekten schreiten gut voran. Im ersten Halbjahr hat RWE neun Milliarden Euro investiert. Die Erzeugungskapazität wuchs im ersten Halbjahr um 5,1 Gigawatt. RWE-Chef Markus Krebber äußerte sich besorgt zum Windkraft-Ausbau auf See. Inflation und angespannte Lieferketten ließen die Preise für Offshore-Anlagen deutlich steigen. In den vergangenen Wochen seien erste Projekte mit dem Hinweis auf Kostensteigerungen gestoppt worden. RWE setzt seine Offshore-Projekte jedoch wie geplant um. Im Tagesgeschäft lief es in den vergangenen Monaten rund bei RWE. Vor allem hohe Gewinne in der Stromerzeugung durch Wasser, Biomasse und Gas gaben Rückenwind.

