Energiekontor verzeichnet Gewinnsprung von 150% im ersten Halbjahr 2023 und baut Projektpipeline auf über 10,8 GW aus

Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 einen deutlichen Gewinnsprung. Das Konzernergebnis stieg um knapp das Zweieinhalbfache auf 21 Millionen Euro. Das Unternehmen konnte seine Finanzkennzahlen trotz eines herausfordernden Marktumfelds kräftig steigern. Der Umsatz stieg auf 65,2 Millionen Euro, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verdoppelte sich auf 27,8 Millionen Euro und das Konzernergebnis erreichte nahezu 21 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 1,50 Euro. Die Projektpipeline wurde um nahezu 600 MW auf über 10,8 GW ausgebaut. Die Bilanzsumme betrug rund 643,7 Millionen Euro und die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf nahezu 20 Prozent.Der Vorstandsvorsitzende Peter Szabo betonte, dass das Ergebnis ein Beweis für die Stärke und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells von Energiekontor sei. Das Unternehmen wachse aus eigener Kraft und konzentriere sich auf etablierte Wachstumsmärkte und die Technologien Wind an Land und Solar. Trotz zahlreicher Herausforderungen konnte der Wachstumskurs auch in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erfolgreich fortgesetzt werden. Szabo äußerte sich optimistisch, dass die für das Gesamtjahr 2023 gesetzten Ziele erreicht werden können. Dazu trage auch der Ausbau der Projektpipeline auf mehr als 10,8 GW bei.Alle Segmente von Energiekontor haben im Berichtszeitraum einen positiven Ergebnisbeitrag geliefert. Im Segment "Projektierung und Verkauf" lag das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei rund 9,3 Millionen Euro. Das Segment "Stromerzeugung in konzerneigenen Wind- und Solarparks" trug mit einem Ergebnis von 16,5 Millionen Euro wesentlich zum Gesamtergebnis bei. Das Segment "Betriebsentwicklung, Innovation & Sonstiges" erreichte ein Ergebnis von 2,0 Millionen Euro.Die Projektpipeline von Energiekontor wurde weiter ausgebaut und umfasst nun über 10,8 GW. Es wurden Kaufverträge für drei Windpark- und ein Solarparkprojekt mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 116 MW abgeschlossen und unterzeichnet. Zudem liegen weitere Baugenehmigungen für 26 Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 820 MW vor.Energiekontor hat außerdem den Startschuss für den bisher größten Solarpark in der Geschichte des Unternehmens gegeben. Der Solarpark "Letschin" mit einer Nennleistung von 60 MWp soll im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden. Nach dem Stichtag erhielt das Unternehmen zudem eine weitere Baugenehmigung für ein Windparkprojekt in Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamtnennleistung von rund 17 MW.Das Management von Energiekontor bestätigte seine Prognose, das Vorsteuerergebnis dieses Jahr um 10 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu steigern. Allerdings könnten sich Projektverzögerungen aufgrund gestiegener Lieferzeiten und höherer Investitionskosten negativ auf die geplante Realisierung auswirken. Die Zielerreichung hänge wesentlich vom Geschäftsverlauf in der zweiten Jahreshälfte ab.

