Thyssenkrupp-Aktien steigen nach Quartalszahlen: Bundesregierung genehmigt U-Boot-Lieferung an Singapur

Die Aktien von Thyssenkrupp haben nach einer Durststrecke wieder an Wert gewonnen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal stiegen sie um 3,7 Prozent auf 6,90 Euro. Zuvor hatten sie in den letzten vier Wochen mehr als elf Prozent verloren. Die 200-Tage-Linie bei 6,60 Euro hatte als Unterstützung gehalten. Die Quartalszahlen wurden von Moses Ola von JPMorgan positiv bewertet. Sowohl die einzelnen Sparten als auch der Zahlungsmittelzufluss waren stark. Das Stahlgeschäft in Europa übertraf die Markterwartungen um fast ein Fünftel. Der Free Cashflow war mehr als doppelt so hoch wie erwartet, da das Unternehmen von einer Auflösung von Betriebskapital profitierte.Die Bundesregierung hat grünes Licht für die Lieferung eines weiteren U-Boots an Singapur gegeben. Es handelt sich um ein U-Boot der Klasse 218 SG des Herstellers Thyssenkrupp Marine Systems. Singapur hat insgesamt vier Boote dieses Typs gekauft, von denen eines bereits ausgeliefert wurde.Peter Lürßen, Miteigentümer des Bremer Schiffbaukonzerns Lürssen, befürwortet einen Zusammenschluss der drei deutschen Marinewerften unter bestimmten Voraussetzungen. Er sieht TKMS als fähigsten Generalunternehmer und hält einen Zusammenschluss von TKMS und NVL für sinnvoll. In fünf Jahren könnte dann auch German Naval hinzukommen. Lürßen hält einen späteren Börsengang für einen gangbaren Weg und würde eine Beteiligung des Bundes begrüßen.In den Diskussionen zu Thyssenkrupp äußern sich verschiedene Anleger. Einige halten das Unternehmen für dramatisch unterbewertet, während andere ihre Positionen mit Verlust verkaufen. Die Unsicherheit über die Zukunftsaussichten des Stahlsektors und die weltweit niedrige Bewertung dieses Sektors werden als Gründe für die Skepsis genannt. Einige Anleger sehen jedoch weiterhin Potenzial und planen, erneut Aktien zu kaufen.Zusammenfassend haben die Aktien von Thyssenkrupp nach den Quartalszahlen wieder an Wert gewonnen. Die Bundesregierung hat grünes Licht für die Lieferung eines weiteren U-Boots an Singapur gegeben. Peter Lürßen befürwortet einen Zusammenschluss der deutschen Marinewerften. Die Meinungen der Anleger zu Thyssenkrupp sind gespalten, einige halten das Unternehmen für unterbewertet, während andere ihre Positionen mit Verlust verkaufen.

Die ThyssenKrupp Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 6,84EUR gehandelt.