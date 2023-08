Kurs des Euro steigt vor Verbraucherpreisdaten aus den USA über 1,10 US-Dollar - Finanzmärkte gespannt

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor den Verbraucherpreisdaten aus den USA über 1,10 US-Dollar gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1026 Dollar gehandelt. Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten stützte auch den Euro. Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Verbraucherpreisdaten aus den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Die Daten zu den US-Verbraucherpreisen sind von großer Bedeutung für die Finanzmärkte, weil man sich Hinweise auf die weitere Entwicklung der Zinsen in den USA erhofft. Die Maßnahmen der russischen Notenbank vom Mittwoch zur Stabilisierung des Rubel haben am Devisenmarkt keine nachhaltige Wirkung gezeigt. Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handel einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder eingebüßt. Die Gemeinschaftswährung rutschte unter 1,10 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,0990 Dollar gehandelt. Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0989 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Der Kurs des Euro hat im US-Handel am Freitag nachgegeben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0951 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent tiefer als im frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1004 Dollar fest. Den Euro belastete, dass die US-Erzeugerpreise im Juli etwas stärker gestiegen waren als erwartet. Der Kurs des Euro hat im US-Handel am Freitag nachgegeben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0951 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent tiefer als im frühen europäischen Geschäft.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1,097USD gehandelt.