Hapag-Lloyd trotz schwacher Konjunktur: Zweithöchster Gewinn der Firmengeschichte!

Die schwache Konjunktur und die rückläufige Nachfrage nach Transporten auf See haben den Umsatz und Gewinn von Hapag-Lloyd in der ersten Hälfte des Jahres 2023 stark beeinträchtigt. Trotzdem erzielte die Hamburger Containerreederei immer noch das zweitbeste Halbjahresergebnis der Firmengeschichte. Der Gewinn sank im Vergleich zum Vorjahr deutlich, sowohl im ersten Quartal als auch im zweiten Quartal. Der Umsatz der Reederei ging um fast 41 Prozent zurück, hauptsächlich aufgrund der geringeren transportierten Mengen und der gesunkenen Frachtraten. Die durchschnittliche Frachtrate betrug im ersten Halbjahr 1761 Dollar je TEU, im Vergleich zu 2855 Dollar im Vorjahr.Die Normalisierung der gestörten Lieferketten auf den Weltmeeren führte zu einem Rückgang der Frachtraten. Die Lieferkettenprobleme hatten zuvor die Preise für Seetransporte in die Höhe getrieben und den Containerreedereien hohe Gewinne beschert. Die Containerreedereien haben ihre Flotten in diesem Jahr im Rekordtempo ausgebaut, was zu einer weiteren Herausforderung für die Schiffseigner und -betreiber wird. Der internationale Schifffahrtsverband Bimco warnt vor einem weiteren Wachstum der Flottenkapazität um etwa 15 Prozent in den kommenden anderthalb Jahren.Trotz der schwierigen Lage hält Hapag-Lloyd an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Das Unternehmen erwartet ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 2 und 4 Milliarden Euro. Die Reederei profitiert von der Tonnagesteuer, die es ihr ermöglicht, vergleichsweise wenig Steuern zu zahlen. Ein erneuter drastischer Anstieg der Frachtraten ist jedoch unwahrscheinlich, da das Handelswachstum in vielen wichtigen Regionen rückläufig ist.Die Aktien von Hapag-Lloyd haben sich in den letzten Monaten volatil entwickelt. Ohne nachhaltig steigende Frachtraten wird das Potenzial der Aktie begrenzt sein. Der Gewinn für das Jahr 2023 wird voraussichtlich die Marke von 20 Euro je Aktie überschreiten, was zu einer attraktiven Dividende führen könnte.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 180,1EUR gehandelt.