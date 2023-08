PNE mit Verlust im ersten Halbjahr: Dennoch optimistische Prognose und Rekordprojektpipeline

Der Windpark-Entwickler PNE hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 14,1 Millionen Euro verzeichnet, im Vergleich zu einem Gewinn von 10,4 Millionen Euro im Vorjahr. Die hohen Zinsaufwendungen waren für den Verlust verantwortlich. Trotzdem zeigte sich Konzernchef Markus Lesser zufrieden mit den vergangenen Monaten und bestätigte die Jahresprognose. Der Umsatz stieg um knapp zehn Prozent auf 57 Millionen Euro, während das EBITDA mit 18,1 Millionen Euro nur leicht über dem Vorjahr lag. PNE plant, im Gesamtjahr einen operativen Gewinn zwischen 30 und 40 Millionen Euro zu erzielen, wobei der Großteil der Erlöse im zweiten Halbjahr erwartet wird.Die Projektpipeline von PNE hat ein Rekordniveau erreicht, und das Unternehmen ist trotz gestiegener Materialpreise und verlängerter Lieferketten gut im Plan beim Ausbau der drei Geschäftssegmente. Im ersten Halbjahr wurden 183 MW an Windparkprojekten gebaut, und die Projektpipeline wurde um 83 Prozent auf 16,6 GW erweitert. Der Umsatz aus der Stromerzeugung der Windparks lag bei 36,2 Millionen Euro.Die Analysten von First Berlin Equity Research haben ihre Kaufempfehlung für PNE bestätigt und das Kursziel von 25 Euro beibehalten. Sie erwarten, dass das Unternehmen seine Jahresprognose erreichen wird. PNE baut seinen Eigenbestand schneller als je zuvor aus und hat bereits Projekte mit einer Gesamtleistung von 241,4 MW verkauft oder in Bau. Die Analysten halten an ihren Prognosen für 2023 fest und betonen, dass PNE weiterhin ein attraktives Investment ist.Einige Investoren sind jedoch vorsichtiger und weisen darauf hin, dass PNE noch einige Herausforderungen zu bewältigen hat. Der aggressive Ausbau des Eigenbestands könnte sich langfristig als problematisch erweisen, insbesondere angesichts der aktuellen Marktwerte und der Finanzierungskosten. Es wird auch darauf hingewiesen, dass PNE im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche höhere Personalkosten hat und bisher nicht die gleichen Ergebnisse und Dividenden erzielt hat. Dennoch wird die Arbeit von Konzernchef Markus Lesser geschätzt, und PNE bleibt für einige Investoren eine interessante Option.Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich PNE in den kommenden Monaten entwickeln wird und ob das Unternehmen seine Jahresprognose erreichen kann. Die Projektpipeline und der Ausbau des Eigenbestands sind vielversprechend, aber es gibt auch einige Risiken und Herausforderungen, die bewältigt werden müssen.

Die PNE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 12,96EUR gehandelt.