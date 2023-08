Deutsche Bundesanleihen im Sinkflug: Aktienmärkte bremsen Nachfrage - Inflationsdaten und US-Zinspolitik im Fokus

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag erneut gesunken. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,26 Prozent auf 132,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,53 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone stiegen die Renditen. Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten bremste die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen. Die mit Spannung erwarteten Daten zur Inflationsentwicklung stützten die deutschen Anleihen nur kurzzeitig. Ökonomen erwarten trotz des leichten Anstiegs in den kommenden Monaten einen weiteren Rückgang der Inflationsrate. Die Inflationsdaten sind besonders wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank. Die Fed hatte im Juli die Zinsen angehoben, ließ jedoch das weitere Vorgehen offen. Die zeitgleich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen stärker als erwartet. Experten gehen davon aus, dass der Zinserhöhungskurs der Fed am "Ende der Fahnenstange" angekommen ist und bereits Zinssenkungen für das erste Halbjahr 2024 erwartet werden.Am Freitag setzte sich der Kursverlust deutscher Staatsanleihen fort. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 131,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,57 Prozent. Die Erleichterung über einen unerwartet schwachen Anstieg der US-Inflation im Juli war nur von kurzer Dauer. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung in den USA im November wird weiterhin auf etwa 30 Prozent geschätzt. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt im Juli mit einer Zinserhöhung gegen die hohe Inflation angekämpft und keine klaren Hinweise auf weitere Zinsschritte gegeben. Am Nachmittag wurden neue Daten zur Preisentwicklung in den USA erwartet, die Impulse am deutschen Rentenmarkt liefern könnten.Die Kurse deutscher Bundesanleihen gaben auch am Donnerstag weiter nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,26 Prozent auf 132,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,53 Prozent. Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten bremste die Nachfrage nach sicheren Anlagen. Die Anleihen waren bereits am Mittwoch unter Druck geraten. An den Finanzmärkten warteten die Anleger auf Verbraucherpreisdaten aus den USA, die Hinweise auf die weitere Entwicklung der Zinsen geben könnten. Die US-Notenbank kämpft seit geraumer Zeit mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation. Die Daten zu den US-Verbraucherpreisen sind von großer Bedeutung für die Finanzmärkte. Die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen ist das Schlüsselereignis bei den Makrodaten in dieser Woche und entsprechend vorsichtig agieren die Marktteilnehmer im Vorfeld.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 131,4EUR gehandelt.