Europäischer Erdgaspreis steigt weiter: Angebotssorgen treiben Preise um 40% in einer Woche!

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag erneut gestiegen und hat damit den Preissprung vom Vortag fortgesetzt. Marktbeobachter führen diesen Anstieg auf Angebotssorgen zurück. Der richtungsweisende Terminkontrakt TTF wurde am Morgen an der Börse in Amsterdam zu 42,45 Euro je Megawattstunde gehandelt, was einem Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vortag entspricht.Seit Beginn der Woche hat sich der Preis für europäisches Erdgas um rund 40 Prozent verteuert. Der Preisanstieg setzte zur Wochenmitte ein und trieb die Notierung zeitweise auf den höchsten Stand seit April. Als Ursache für den Preissprung werden unter anderem Streiks von Arbeitern in einigen Flüssiggasanlagen in Australien genannt. Experten der Dekabank schätzen, dass bis zu zehn Prozent der globalen Flüssiggasproduktion betroffen sein könnten. Zudem berichten asiatische Käufer von einer verstärkten Nachfrage für den kommenden Winter, wodurch europäische Käufer überboten werden.Trotz des aktuellen Anstiegs befindet sich der europäische Gaspreis grundsätzlich seit Ende des vergangenen Jahres in einem Abwärtstrend. Es kam jedoch in den vergangenen Monaten mehrfach zu deutlichen Preissprüngen, die meist nur von kurzer Dauer waren. Der aktuelle Preis für europäisches Erdgas liegt deutlich unter dem Niveau vor dem Krieg in der Ukraine im Februar 2022, als ein Rekordpreis von über 300 Euro je Megawattstunde erreicht wurde. Vor dem Jahr 2021 kostete Erdgas durchgehend weniger als 20 Euro je Megawattstunde.Die Gasspeicher in Deutschland werden weiterhin kontinuierlich aufgefüllt. Laut dem europäischen Speicherverband GIE betrug der Füllstand in allen deutschen Speichern am 8. August 89,91 Prozent und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert. Die höheren Füllstände sind unter anderem auf Importe von Flüssiggas zurückzuführen. Die Erdgas-Speicherbetreiber gehen davon aus, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Füllstände in diesem Jahr übertroffen werden. Laut einer Verordnung müssen die Speicher am 1. November zu 95 Prozent gefüllt sein. Die Gefahr einer Gasmangellage bei kalten Temperaturen besteht jedoch weiterhin und wird voraussichtlich bis zum Winter 2026/2027 bestehen bleiben. Um die Gasversorgungssicherheit zu gewährleisten, werden weitere infrastrukturelle Maßnahmen wie LNG-Terminals, zusätzliche Gasspeicherkapazitäten oder Pipeline-Verbindungen benötigt. Kurzfristig führt jedoch kein Weg an den Terminals vorbei. Bereits seit dem vergangenen Winter sind drei schwimmende LNG-Terminals in Betrieb, drei weitere sollen im kommenden Winter folgen.

Erdgas wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 2,786USD gehandelt.