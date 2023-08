Salzgitter AG übertrifft Gewinnprognose und setzt CO2-arme Stahlherstellung um

Die Salzgitter Aktiengesellschaft hat im ersten Halbjahr 2023 einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 461 Mio. € erzielt. Trotz eines sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen seine Strategie "Salzgitter AG 2030" erfolgreich umsetzen. So erhielt Salzgitter einen Förderbescheid über 1 Mrd. € für die erste Ausbaustufe von SALCOS, einem Transformationsprogramm zur CO2-armen Stahlherstellung. Zudem wurde der Auftrag zum Bau einer Direktreduktionsanlage vergeben und weitere Partnering-Vereinbarungen wurden abgeschlossen. Das Portfoliomanagement wurde ebenfalls vorangetrieben. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wurde bestätigt.Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns reduzierte sich im ersten Halbjahr 2023 um 12 % auf 5,8 Mrd. €. Der Beitrag der at-equity einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG fiel niedriger aus als im Vorjahr. Der Nachsteuergewinn betrug 191,8 Mio. €, was einem Ergebnis je Aktie von 3,49 € entspricht. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 44,8 % und die Nettofinanzverschuldung verringerte sich um 280 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.Der Vorstandsvorsitzende der Salzgitter AG, Gunnar Groebler, zeigte sich zufrieden mit dem Halbjahresergebnis und betonte die erreichten Meilensteine bei der Umsetzung der Konzernstrategie. Finanzvorstand Burkhard Becker ergänzte, dass die Aufrechterhaltung der Umsatz- und Ergebnisprognose angesichts der aktuellen konjunkturellen Herausforderungen kein Selbstläufer sei. Das Unternehmen strebe weiterhin an, das Working Capital abzubauen, um die Finanzierung von SALCOS zu unterstützen.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach den Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" belassen. Der Vorsteuergewinn decke sich mit den bereits bekannten Eckdaten, so der Analyst. Allerdings sei die Entwicklung des Barmittelflusses bisher nicht bekannt gewesen, der die Schätzung übertroffen habe. Dennoch bleibe das negative Votum für die Aktie bestehen, da Salzgitter stark von den Stahlpreisen abhängig sei.Insgesamt zeigt sich die Salzgitter Aktiengesellschaft mit einem erfolgreichen ersten Halbjahr 2023 trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds zufrieden. Das Unternehmen setzt seine Strategie konsequent um und strebt weiterhin eine positive Entwicklung an.

Die Salzgitter Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 27,74EUR gehandelt.