Der mexikanische Mittelfeldspieler Edson Álvarez wechselt nicht wie ursprünglich spekuliert zu Borussia Dortmund, sondern stattdessen zu West Ham United in die englische Premier League. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Die Ablösesumme beträgt laut Medienberichten rund 40 Millionen Euro. Álvarez galt lange als potenzieller Nachfolger für Jude Bellingham, der zu Real Madrid gewechselt ist. Borussia Dortmund entschied sich jedoch für eine Vertragsverlängerung mit Emre Can. Auch der FC Bayern München soll Interesse an Álvarez gehabt haben.Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat vor dem DFB-Pokalspiel gegen den TSV Schott Mainz das Ziel ausgegeben, den Titel zu gewinnen. Terzic betonte, dass der Pokal der kürzeste Weg sei, um einen Titel zu holen. Dortmund gewann zuletzt 2021 den DFB-Pokal. Terzic erklärte, dass sein Team sich intensiv auf das Spiel vorbereitet habe, obwohl es schwierig war, an Videomaterial des Gegners aus der Oberliga zu kommen. Die Partie findet im Stadion des FSV Mainz 05 statt, was für den BVB ein Vorteil sein könnte.In einem Diskussionsforum wurde über die Chancen von Borussia Dortmund auf eine erneute Qualifikation für die Champions League diskutiert. Ein Nutzer argumentierte, dass der Kaderwert des Vereins gesunken sei und dies negative Auswirkungen auf die CL-Qualifikation haben könnte. Ein anderer Nutzer widersprach und verwies auf positive Faktoren wie die steigenden Aktienkurse, die erwarteten Gewinne und die mögliche Aufnahme in den S-Dax. Zudem betonte er, dass der Kaderwert nicht unbedingt mit dem Erfolg einer Mannschaft korreliere. Die Diskussion wurde von anderen Nutzern als unsachlich und kindisch kritisiert.Ein weiterer Nutzer äußerte sich kritisch über den Hype um den Transfer von Cristiano Ronaldo zu Manchester United. Er betonte, dass es keinen Grund zur Neid sein gebe und dass er das Interesse an dem älteren Spieler nicht nachvollziehen könne.Ein weiterer Nutzer äußerte seine Prognose für die kommende Bundesliga-Saison und erwartet, dass Borussia Dortmund gegen RB Leipzig viele Tore erzielen wird. Er sieht Dortmund auf dem zweiten oder dritten Platz und erwartet einen Kampf um den vierten Platz zwischen Wolfsburg, Freiburg, Union Berlin, Eintracht Frankfurt und dem BVB.

