Leifheit steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2023 - Fokus auf stromsparende Haushaltsprodukte trotz schwierigem Marktumfeld

Der Haushaltswarenhersteller Leifheit konnte im ersten Halbjahr 2023 seinen Umsatz und Gewinn steigern. Der Umsatz stieg um 1,3 Prozent auf 138,1 Millionen Euro, während das Periodenergebnis bei 2,6 Millionen Euro lag, doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Besonders in Deutschland konnte Leifheit mit einem Umsatzplus von 2,4 Prozent auf 61,6 Millionen Euro überdurchschnittlich wachsen. Dies ist vor allem auf das verstärkte Interesse der Verbraucher an stromsparenden Produkten zurückzuführen. Im Segment für Haushaltsprodukte, das den Großteil des Umsatzes ausmacht, konnte Leifheit ebenfalls ein Wachstum verzeichnen. Das Unternehmen plant auch im zweiten Halbjahr einen Fokus auf strom- und CO2-sparende Haushaltsprodukte zu legen. Trotz der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr bleibt das Marktumfeld weiterhin schwierig, aufgrund der hohen Inflation und der Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Auch die gestiegenen Preise für Energie, Logistik und Rohstoffe stellen eine Herausforderung dar. Leifheit erwartet daher für das Gesamtjahr 2023 einen leichten Rückgang des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr, der 2022 bei 251,5 Millionen Euro lag.

