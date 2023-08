RHÖN-KLINIKUM AG steigert Umsatz um 2,4% im ersten Halbjahr 2023 - Ausblick auf 1,5 Mrd. Euro Umsatz für das Gesamtjahr

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 728,2 Mio. Euro erzielt, was einem Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In diesem Zeitraum wurden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns 446.022 Patienten behandelt, was einem Anstieg von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA lag mit 45,2 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau von 52,8 Mio. Euro. Der Materialaufwand stieg aufgrund gestiegener Bezugspreise auf 237,0 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen, Finanzierungskosten und Steuern ergab sich ein Konzernergebnis von 12,2 Mio. Euro.Die Kennzahlen des ersten Halbjahres wurden von zwei wesentlichen Entwicklungen beeinflusst: der anhaltenden Inflation und den Auswirkungen gestiegener Energie- und Rohstoffpreise sowie den geopolitischen Risiken aufgrund des Krieges in der Ukraine. Darüber hinaus führte ein mehrwöchiger Streik am Universitätsklinikum Gießen und Marburg zu massiven Einschnitten in der Patientenversorgung.Nachdem sich das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) und die Gewerkschaft ver.di auf einen Tarifvertrag geeinigt haben, wird nun an der Überwindung der wirtschaftlichen Folgen des Streiks gearbeitet. Zudem sollen die Chancen genutzt werden, die sich aus einer Vereinbarung zwischen dem Land Hessen, den Universitäten Gießen und Marburg, dem UKGM und der RHÖN-KLINIKUM AG über Investitionsförderung ergeben. In den nächsten zehn Jahren sollen weitere fast 850 Mio. Euro in Krankenversorgung, Forschung und Lehre investiert werden.Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet die RHÖN-KLINIKUM AG einen Umsatz von 1,5 Mrd. Euro und ein EBITDA zwischen 103 Mio. Euro und 109 Mio. Euro. Der Ausblick steht jedoch unter erheblichen Unsicherheiten aufgrund der geopolitischen Risiken infolge des Krieges in der Ukraine und möglicher regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur.Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland und bietet exzellente Medizin in direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten werden jährlich rund 855.000 Patienten behandelt. Das Unternehmen verfolgt das RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum und setzt den digitalen Wandel konsequent fort. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.

Die Rhoen-Klinikum Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,20EUR gehandelt.