Henkel erhöht Prognosen trotz schwächerer Nachfrage - Aktie steigt um 1%

Der Konsumgüterhersteller Henkel hat trotz einer schwächeren Nachfrage seine Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Der Konzern kämpft zwar weiterhin mit höheren Kosten und sinkenden Absatzmengen, verlangt aber deshalb auch höhere Preise für seine Produkte. Dadurch steigen die Erlöse weiter an. Henkel erwartet nun mehr Umsatz und mehr Gewinn für das Gesamtjahr als bisher geplant. Die Aktie des Unternehmens stieg im Vormittagshandel um rund ein Prozent.Analysten sind jedoch skeptisch und kritisieren die Absatzentwicklung. Der Rückgang des Absatzes in den Bereichen Konsumgüter und Klebstoffe bereitet ihnen Sorgen. Sie bezeichnen die Entwicklung als "schrecklich". Henkel habe von seiner Preissetzungsmacht profitiert, während der Absatz zurückgegangen sei.Konzernchef Carsten Knobel ist dennoch zuversichtlich. Trotz hoher Material- und Logistikpreise sei es gelungen, die Ergebnisse deutlich zu verbessern. Für das zweite Halbjahr erwartet das Unternehmen einen etwas geringeren Kostendruck, obwohl weiterhin Unsicherheiten aufgrund des Krieges in der Ukraine bestehen. Auch die Nachfrage in beiden Unternehmenssparten wird weiterhin als verhalten eingeschätzt.Henkel erhöht seine Prognosen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf 2,5 bis 4,5 Prozent im Gesamtjahr. Zuvor hatte das Unternehmen 1 bis 3 Prozent erwartet. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) soll nun 11 bis 12,5 Prozent erreichen, während zuvor 10 bis 12 Prozent geplant waren. Auch beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) erwartet Henkel nun ein Wachstum von 5 bis 20 Prozent, während zuvor ein Rückgang von 10 Prozent bis zu einem Plus von 10 Prozent geplant war.Im ersten Halbjahr verzeichnete Henkel ein organisches Umsatzwachstum von 4,9 Prozent. Die Erlöse stiegen nominal kaum im Vergleich zum Vorjahr, da der Absatz um gut 7 Prozent zurückging. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) stieg um 7,6 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro.Henkel hat sein Russlandgeschäft im ersten Halbjahr für rund 600 Millionen Euro verkauft. Der Verlust aus dem Verkauf vor Steuern wird auf 214 Millionen Euro beziffert. Es besteht die Option, das Geschäft zurückzukaufen, jedoch erstmalig im Jahr 2026 und mit einer Laufzeit von zehn Jahren.Die Privatbank Berenberg hat Henkel von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 69 Euro angehoben. Die Analysten begründen dies damit, dass Henkel im zweiten Quartal trotz sinkender Absatzvolumina dank steigender Preise erwartungsgemäß gewachsen sei. Die höheren Margen hätten dem Unternehmen geholfen.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 70,38EUR gehandelt.