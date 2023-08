Milliarden-Entlastung für deutsche Unternehmen: EU-Kommission genehmigt Ausgleich für CO2-Preis

Die EU-Kommission hat staatliche Entlastungen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro für deutsche Unternehmen genehmigt. Diese Regelung soll als Ausgleich für die höheren Brennstoffpreise aufgrund des nationalen CO2-Preises im Verkehrs- und Wärmebereich dienen. Das Ziel ist es, energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb zu unterstützen und eine Verlagerung der Produktion ins Ausland zu verhindern. Die Kompensation beträgt zwischen 65 Prozent und 95 Prozent der Kosten und gilt für den Zeitraum von 2021 bis 2030. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begrüßte diese Entscheidung als wichtiges Signal für Unternehmen, die in den Klimaschutz investieren.Zudem plant die Ampel-Regierung, ab 2025 einen Mechanismus einzuführen, um CO2-Einnahmen direkt an Bürger auszuzahlen. Dieses "Klimageld" soll dazu dienen, die Bürgerinnen und Bürger beim CO2-Preis zu entlasten. Das Bundesfinanzministerium betont jedoch, dass es keine übermäßigen Erhöhungen beim CO2-Preis fürs Tanken und Heizen mit fossilen Energien geben soll, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu gewährleisten. Der CO2-Preis soll zum 1. Januar 2024 auf 40 Euro pro Tonne steigen.Des Weiteren plant die Bundesregierung, die Konditionen eines staatlich geförderten Kredits für den Bau klimafreundlicher Häuser anzupassen. Das Programm soll Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen unterstützen, jedoch wurde es bisher nur schlecht genutzt. Kritisiert wird unter anderem, dass die geförderte Kreditsumme für ein klimafreundliches Haus in den meisten Regionen Deutschlands nicht ausreicht. Zudem gibt es Einkommensgrenzen, die von Kritikern als zu niedrig angesehen werden. Das Bauministerium plant daher, das Programm attraktiver zu gestalten, um möglichst viele Familien bei der Bildung von Wohneigentum zu unterstützen.Die staatlichen Entlastungen für deutsche Unternehmen und die geplante Auszahlung von "Klimageld" an Bürger sind Teil der Bemühungen der Bundesregierung, den Klimaschutz voranzutreiben und die Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen. Es gibt jedoch auch Kritik an den Plänen, insbesondere an der Erhöhung des CO2-Preises und den Bedingungen des staatlich geförderten Kredits für den Hausbau.

