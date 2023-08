Jean Pierre Mustier wird neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG - Zustimmung der EZB steht noch aus

Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG hat Jean Pierre Mustier zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt. Diese Entscheidung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Europäischen Zentralbank (EZB). Bis zur Erteilung der Zustimmung wird Professor Dr. Hermann Wagner weiterhin das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses bis zur Hauptversammlung 2024 ausüben, um einen ordnungsgemäßen Übergang im Aufsichtsrat sicherzustellen.Jean Pierre Mustier ist ein erfahrener Manager im europäischen Bankgeschäft und war bis 2021 Vorsitzender der European Banking Federation. Von 2016 bis 2021 war er CEO der Unicredit. Er begann seine Karriere bei der Société Générale und war dort in verschiedenen Funktionen tätig.Die Hauptversammlung der Aareal Bank AG hat Jean Pierre Mustier als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Er tritt die Nachfolge von Sylvia Seignette an, deren reguläre Amtszeit mit dem Ende der Hauptversammlung endet. Professor Dr. Hermann Wagner, der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, freut sich über die Wahl von Jean Pierre Mustier und betont, dass sein großer Erfahrungsschatz der Aareal Bank Gruppe zugutekommen wird.Die Hauptversammlung stimmte allen Beschlussvorlagen mit einer großen Mehrheit von jeweils über 99 Prozent zu. Weitere Informationen zur Hauptversammlung und die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Aareal Bank verfügbar.Die Aareal Bank Gruppe ist ein internationaler Immobilienspezialist mit Hauptsitz in Wiesbaden. Sie bietet Finanzierungen, Software-Produkte und digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien an. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte eine zentrale Rolle spielen. Die Aareal Bank AG ist in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon tätig.

