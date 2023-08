Frankfurter Flughafen: Passagierverkehr erholt sich weiter - über 6 Millionen Reisende im Juli!

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im Juli weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte erstmals seit Beginn der Pandemie wieder mehr als 6 Millionen Passagiere. Dies entspricht einem Anstieg von knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, liegt jedoch noch gut 13 Prozent unter dem Niveau von Juli 2019. Die Erholung setzt sich damit fort, nachdem der Rückstand im Mai noch bei 17,5 Prozent und im Juni bei 15,6 Prozent lag.Auch im Cargo-Geschäft konnte der Frankfurter Flughafen im Juli eine Erholung verzeichnen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost stieg um gut zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 164.503 Tonnen umgeschlagen.Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Veröffentlichung der Verkehrszahlen für Juli auf "Underperform" belassen. Das Kursziel liegt bei 43 Euro. Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich im Vergleich zum Vormonat weiter erholt, so Analyst Graham Hunt.Die Erholung des Passagierverkehrs am Frankfurter Flughafen im Juli ist ein positives Zeichen für die Luftfahrtbranche, die stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen war. Die steigenden Passagierzahlen deuten auf eine wachsende Reiselust und ein gesteigertes Vertrauen der Menschen in das Fliegen hin. Dennoch liegt der Passagierverkehr immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, was auf die anhaltenden Einschränkungen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Virus zurückzuführen ist.Die Erholung im Cargo-Geschäft ist ebenfalls ein positives Signal für die Wirtschaft. Der steigende Frachtumschlag deutet auf eine zunehmende Nachfrage nach Waren und eine Belebung des Handels hin. Dies ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Erholung.Es bleibt abzuwarten, wie sich der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen in den kommenden Monaten entwickeln wird. Die Ausbreitung neuer Virusvarianten und die Einführung neuer Reisebeschränkungen könnten die Erholung beeinträchtigen. Dennoch ist die positive Entwicklung im Juli ein Hoffnungsschimmer für die Luftfahrtbranche und die Wirtschaft insgesamt.

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 49,58EUR gehandelt.