Arbeitgeber warnen vor Kostenverlagerungen im Bundeshaushalt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber haben vor geplanten Kostenverlagerungen im Bundeshaushalt in die Sozialversicherungen und damit zulasten von Firmen und Beschäftigten gewarnt. Gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Situation müssten alle zusätzlichen Belastungen vermieden werden, heißt es in einer Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zum Entwurf eines Haushaltsfinanzierungsgesetzes. Die Stellungnahme lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Das Gesetz soll umsetzen, was mit dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 bereits vorgezeichnet war: Wegen der angespannten Haushaltslage und um die Schuldenbremse einzuhalten, soll an mehreren Stellen gekürzt werden - unter anderem beim Elterngeld. Einsparungen geben soll es aber etwa auch beim Bundeszuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung. Ein Zuschuss zur Pflegeversicherung soll wegfallen.