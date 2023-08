Da die Weinproduktion sehr zeitempfindlich sei, könnten selbst kurze Unterbrechungen in der Kühlung die Qualität der Trauben beeinflussen, sagte Calow. Auch die häufigen Unterbrechungen in der Bewässerung der Rebstöcke wirke sich negativ auf die Quantität und Qualität der Ernte aus. Viele Weinbauern hätten große Summen in Solaranlagen oder Dieselgeneratoren investieren müssen; zahlreiche Produzenten hätten dafür Darlehen aufnehmen müssen, so Calow. Anders als in Europa werde die Weinindustrie in Südafrika kaum vom Staat subventioniert. "Die finanzielle Situation in der Branche ist äußerst angespannt. Die Kosten sind enorm."

Südafrika gehört nach Angaben der International Organisation of Vine and Wine zu den zehn größten Weinexportnationen der Welt. Der Kapstaat war demnach der achtgrößte Produzent sowie der sechstgrößte Exporteur nach Volumen. Im vergangenen Jahr exportierte Südafrika nach Angaben der Branchenorganisation Wein im Wert von 9,9 Milliarden Rand (476 Millionen Euro), davon Wein im Wert von einer Milliarde Rand (48 Millionen Euro) nach Deutschland.

Die Stromausfälle sind der dritte große Wirtschaftsschlag, von dem Südafrikas Weinbauern betroffen sind. Eine langwierige Dürre von 2015 bis 2018 führte zu geringen Erntemengen bis einschließlich 2019. Im Anschluss sorgte die Corona-Pandemie 2020 und 2021 für schwere Umsatzeinbrüche. Seit 2022 beeinträchtigen Stromausfälle das Geschäft. Ein Ende des sogenannten "Loadshedding" oder "Lastabwurfs" ist in Südafrika derzeit nicht in Sicht./kpa/DP/he