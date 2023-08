BERLIN (dpa-AFX) - Die Chefs der Fahrrad-Abo-Anbieter Swapfiets und Cycle sehen bei den Bedingungen für Radfahrer in Deutschland noch deutlichen Nachholbedarf. "Insbesondere zwischen Holland und Deutschland sehe ich noch einen großen Unterschied", sagte der Zentraleuropa-Chef von Swapfiets, Andre Illmer, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn man in Holland unterwegs ist, sieht man, dass die Aufteilung der Infrastruktur relativ fair zu jeweils einem Drittel zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern aufgeteilt ist. In Deutschland ist das nicht so."

Besonders die jüngste Diskussion um Radwege in Berlin bereite ihm Sorgen, betonte Illmer. "Berlin läuft Gefahr, den Anschluss zu anderen Europäischen Städte zu verlieren. Denn die schaffen mehr Lebensraum - statt Straßen für Autos." Die neue Berliner Landesregierung hatte kurz nach ihrem Antritt Dutzende Radwegeprojekte in den Bezirken vorübergehend gestoppt, um sie zu überprüfen. Inzwischen hat der Senat für die meisten Projekte erneut grünes Licht gegeben. Drei Vorhaben wurden allerdings gestoppt.