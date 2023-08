Krypto-Unternehmer Bankman-Fried aus Hausarrest in Haft verlegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Gründer der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist aus dem Hausarrest ins Gefängnis verlegt worden. Richter Lewis Kaplan nahm die Möglichkeit einer Kaution zurück und ordnete an, dass der 31-Jährige das Haus seiner Eltern in Kalifornien verlassen und stattdessen im New Yorker Stadtteil Brooklyn in Haft muss. Bankman-Fried habe versucht, Zeugen einzuschüchtern, teilte das Gericht in New York mit.

"Er ist immer und immer wieder an die Grenze gegangen, und ich ziehe die Möglichkeit der Kaution zurück", sagte Kaplan am Freitag bei der Verkündung seiner Entscheidung laut US-Medienberichten aus dem Gerichtssaal. Bankman-Fried sei noch im Gericht in Handschellen gelegt und abgeführt worden. Seine Mutter habe im Zuschauerraum geweint. Dem einstigen Milliardär Bankman-Fried wird langjähriger Betrug bei FTX vorgeworfen. Sein Prozess soll am 2. Oktober beginnen.