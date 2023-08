Scholz zurückhaltend zur Lieferung von Marschflugkörpern an Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zurückhaltend zu einer mögliche Abgabe von Marschflugkörpern vom Typ Taurus an die Ukraine geäußert. Der SPD-Politiker sagte am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview" der Sendung "Berlin direkt", so wie in der Vergangenheit werde die Bundesregierung jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen - was gehe, was Sinn mache, was der deutsche Beitrag sein könne.

Deutschland werde es sich weiter schwer machen, sagte Scholz. Sein Eindruck sei, dass die Bürgerinnen und Bürger das in der ganz großen Mehrheit sehr richtig fänden. "Entscheidungen müssen immer sorgfältig gewogen werden", so der Kanzler. "Und das werde ich weiter tun und das auch sehr klar sagen." Weiter sagte Scholz: "Wir beschäftigen uns mit all den Fragen, die an uns herangetragen werden, und können dann was dazu sagen, wenn es etwas dazu zu sagen gibt."