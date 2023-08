BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für schärfere Regeln zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber ausgesprochen. Scholz sagte Sonntag im ZDF-"Sommerinterview" der Sendung "Berlin direkt" auf die Frage, ob er die Überlegungen von Innenministern Nancy Faeser (SPD) zur Verschärfung der Abschieberegeln für ausreisepflichtige Asylbewerber unterstütze: "Ja."

Dies habe er den Ländern vorgeschlagen. Man habe vereinbart, dass man zum einen die Ausländerbehörden in sehr kurzer Zeit digitalisieren wolle und für die Landesbehörden eine 24-Stunden-Erreichbarkeit organisiere, so Scholz. Zudem solle dafür Sorge getragen werden, dass Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer anerkannt werden. Die Bundesregierung arbeite an gesetzlichen Regelungen, um eine durchzusetzende Abschiebung auch durchzusetzen. Faeser habe dazu ein Paket vorgeschlagen. Dieses werde nun noch einmal gegengecheckt in der Diskussion mit den Ländern. Dann solle es auf den Gesetzgebungsweg gebracht werden.