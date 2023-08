Zahlen von Nvidia, Analog Devices, Dekabank, Kohl's Corp, IVU und Autodesk

Tipp der Woche l: Finger weg von großen Hebeln! Das war der Tenor der letzten Jahre. Viele Anleger haben in der Krise ihre Risikobereitschaft teuer bezahlt. Auf der anderen Seite bieten Hebelprodukte überproportionale Renditechancen . Das kann kein anderes Produkt in dieser Form. Wie kann man dieses Dilemma lösen? Mit dem richtigen Money Management. Jetzt 30% Early Bird-Rabatt sichern!

Konjunkturdaten

02:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung)

06:30 Uhr, Niederlande: Verbrauchervertrauen Indikator 8/23

08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 7/23 (endgültig)

09:15 Uhr, Frankreich: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

15:45 Uhr, USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 7/23

16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 8/23 (vorläufig)

16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 7/23

