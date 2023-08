BVB-Trainer Terzic gibt leichte Entwarnung bei Süle

Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 4,40EUR gehandelt.

Süle könnte dem BVB somit zum Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag wieder zur Verfügung stehen. In Mainz war der 27 Jahre alte Nationalspieler nach knapp 30 Minuten durch Nico Schlotterbeck ersetzt worden./edo/DP/he

"Er hat einen Stoß in den Rücken bekommen, aber danach signalisiert, dass es weitergehen könnte. Wir wollten aber kein Risiko eingehen und haben daher entschieden, ihn sofort herunterzunehmen. Er hat gesagt, dass er in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal Erfahrungen damit gemacht hat und es nach zwei, drei etwas schmerzhafteren Tagen besser wird. Ich vertraue ihm da", sagte Terzic.

MAINZ (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic rechnet nicht mit einem längeren Ausfall von Abwehrspieler Niklas Süle, der am Samstag beim 6:1-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz bereits in der ersten Halbzeit wegen einer leichten Rückenverletzung ausgewechselt wurde.

Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

