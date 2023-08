Baerbock hofft auf zügiges Freihandelsabkommen mit Australien

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hofft auf baldige Fortschritte in den Gesprächen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien. "Ich setze darauf, dass es nach dem Abschluss eines modernen EU-Freihandelsabkommens mit Neuseeland nun bald gelingt, auch ein entsprechendes Abkommen mit Australien über die Ziellinie zu bringen", sagte sie am Sonntag vor ihrer Abreise zu einem Arbeitsbesuch in Australien und Neuseeland.Als wirtschaftliches "Powerhouse" und sechstgrößtes Land der Erde zähle Australien zu den wichtigsten Partnern in der Region. "Mit kaum einem anderen Land außerhalb der Nato übt die Bundeswehr in so regelmäßigen Abständen gemeinsam." Australiens geplante Entsendung eines AWACS-Flugzeugs nach Deutschland als Beitrag zur europäischen Luftraumüberwachung setze neue Maßstäbe.Australien sei Deutschland zudem in mancher Hinsicht voraus, etwa bei der Fachkräftegewinnung oder wenn es um die Erfahrung im Umgang mit "foreign interference" gehe. "Daher werde ich meinen Besuch in Australien auch nutzen, um mich zu diesen Fragen auszutauschen", so Barbock.