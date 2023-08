Acorai erhält die „Breakthrough Device Designation" für seinen nicht-invasiven intrakardialen Druckmonitor

HELSINGBORG, Sweden, 14. August 2023 /PRNewswire/ -- Acorai, ein schwedisches Start-up-Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, gab heute bekannt, dass die U.S. Food and Drug Administration dem Herzmonitor von Acorai die Breakthrough Device Designation erteilt hat. Der Herzmonitor ist ein Gerät zur nicht-invasiven Bestimmung des diastolischen Lungenarteriendrucks (dPAP), des systolischen Lungenarteriendrucks (sPAP) und des mittleren Lungenarteriendrucks (mPAP) bei Patienten mit Herzinsuffizienz im Stadium C, die zur hämodynamischen Überwachung überwiesen wurden.

Acorai entwickelt das erste nicht-invasive Gerät zur Überwachung des intrakardialen Drucks (IPCM) mit einer einzigartigen, patentierten Hardware-Technologie und einem proprietären maschinellen Lernsystem. Das Gerät ist als Begleittest für qualifiziertes medizinisches Fachpersonal gedacht. Es ist so konzipiert, dass es neben der Standardbeurteilung im Krankenhaus oder in der Klinik eingesetzt werden kann, um hämodynamische Stauungen zu erkennen und die personalisierte Behandlung der HF zu unterstützen.

Der Antrag auf Anerkennung als „Breakthrough Device" wurde durch vorläufige Daten von 281 Patientinnen und Patienten aus der schwedischen Pilotstudie mit 400 Personen unterstützt, die eine starke Korrelation mit den invasiven Goldstandard-Messungen des Lungendrucks zeigten. Die vollständige Analyse dieser Studie wird derzeit für die Veröffentlichung vorbereitet. Acorai hat in fünf Ländern, darunter auch in den USA, eine ethische Genehmigung für die Durchführung einer größeren Studie mit 1200 Personen erhalten, um sicherzustellen, dass das Gerät in einer weltweiten Herzinsuffizienzpopulation verallgemeinerbar ist. [NCT05835024]

Schreiben Sie sich hier ein, um über den Fortschritt dieser Studie und andere Neuigkeiten über Acorai informiert zu werden.

„Ein massiver Wendepunkt in unserer Geräteentwicklung"

Filip Peters, CEO und Mitbegründer von Acorai, sagte: „Wir könnten nicht erfreuter über die Entscheidung der FDA sein, und sie stellt einen großen Meilenstein für uns als Unternehmen dar. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Acorai-Team, das hart daran gearbeitet hat, um dies zu ermöglichen." Kasper Bourdette, Chief Operating Officer und Mitbegründer, fügte hinzu: „Der Erhalt der 'Breakthrough Designation' ist ein massiver Wendepunkt in unserer Geräteentwicklung, und wir freuen uns sehr über diese Entscheidung. Dies ist ein weiteres Signal dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und eine Motivation für das Team von [Acorai], das Gerät in den kommenden Monaten zur Zulassung zu führen." Jakob Gelberg, Chief Technology Officer und Mitbegründer, kommentierte: „Von der Ideenfindung bis zur Zusammenstellung einer so talentierten Gruppe von Personen in unserem Team sind wir überzeugt, dass wir das Zeug dazu haben, unser Gerät den Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen, die es am dringendsten benötigen. Regelmäßige Überprüfungen durch die FDA in dieser Entwicklungsphase sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass wir die vor uns liegenden Herausforderungen meistern können".