Weiterer DAX-Rücklauf zum Wochenstart erwartet

Nachdem wir am Donnerstag innerhalb der bekannten Range eine Gegenbewegung über die 16.000 Punkte gesehen und dabei auch das GAP um diese Marke herum geschlossen hatten, kehrte wieder Schwäche an den Markt zurück. Übergeordnet sah diese Bewegung wie ein kleiner Short-Squeeze aus, den wir optisch in der Morgenanalyse am 14.08.2023 wie folgt dargestellt hatten (Rückblick):

Auf eine leicht schwächere Eröffnung folgte eine kurze Phase der Orientierung, die mir im Trading etwas Geduld abverlangte. Denn ich spekulierte auf Schwäche am Freitag mit dieser Short-Order:

Im weiteren Verlauf kam es dann zur Schwäche und der Ausführung des Take Profit, der entsprechend vorab definiert wurde und nach Stoppversetzung für die Position die "Erlösung" brachte:

Trading ist daher auch oft mit Disziplin bei der Umsetzung im Sinne von Geduld und Selbstvertrauen auf die Analyse verbunden. Die Vorbereitung auf solche Gelegenheiten ist ein wichtiger Teil meines morgendlichen Formats, welches dann auch später relevante Tradingideen zur Umsetzung bringen soll.

Nachdem der DAX noch einmal tiefer einkorrigierte und die Kurslücke zum 8. August etwas verkleinerte, zog es ihn immer wieder an den 15.950er-Bereich, von dem aus der Trade am Morgen startete. Das darüberliegende neue GAP wurde nicht geschlossen und die Kurslücke aus Anfang August ist ebenfalls im Chart verankert geblieben. Alles zusammen ist hier optisch dargestellt:

Es entstand damit wieder ein Minustag, wie anhand der Daten der Börse Frankfurt hier zu sehen ist:

Wir notieren damit im unteren Bereich der großen Range, die sich seit April skizzierte und erneut das Chartbild prägt:

Da sich keine Dynamik oberhalb der 16.000 zeigte, ist von weiterer Schwäche auszugehen, die sich kurzfristig dann an der 15.700 orientieren könnte:

Ob dieser Bereich erneut einbremst? Mit Blick auf die Vorbörse lässt sich zumindest die Tendenz der Schwäche noch einmal unterstreichen. Technisch ist der Bruch der 15.800 das Signal, erneut die Monatstiefs und damit die größere Unterstützung um 15.700 Punkte anzulaufen:

Blick auf die Daten der Wall Street

Der Nasdaq verlor am Freitag erneut, nachdem er sich mehrfach an der runden Marke von 15.000 Punkten orientierte. Hier könnte im weiteren Verlauf sogar die weitläufige Trendlinie angelaufen werden:

Der Dow Jones hat sich hingegen sehr gut gehalten und vollzieht weiter Zick-Zack-Bewegungen in seiner Handelsspanne der letzten 4 Wochen:

Damit zeichnete sich am Freitag wieder ein unterschiedliches Bild ab. Während die Standardwerte im Dow Jones per Saldo im Plus notierten, verlor der Nasdaq am Ende weiter an Boden. Dies zeigt sich in der Zusammenfassung des Freitags deutlich:

Mein Trading an der Wall Street war auf der Short-Seite ausgelegt, wie hier noch einmal zu sehen ist:

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Montag den 14.08.2023

Heute Vormittag stehen nur die Großhandelspreise aus Deutschland als Termin auf der Agenda. Die Woche startet dann mit Terminen etwas später durch.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen weitere Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

