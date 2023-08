Agnelli-Holding Exor steigt bei Philips ein

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Familienholding Exor der italienischen Agnelli-Familie wird zu einem großen Ankerinvestor des niederländischen Medizintechnikkonzerns Philips . Exor habe 15 Prozent der Anteile am Philips-Konzern erworben, teilten die Niederländer am Montag in Amsterdam mit. Mit dem Investment unterstütze Exor die Geschäftsstrategie von Philips. Exor habe derzeit keine Pläne, kurzfristig weiter aufzustocken, könne unter der geschlossenen Vereinbarung den Anteil jedoch bis auf maximal 20 Prozent erhöhen. Die Holding bekomme auch einen Sitz im Aufsichtsrat. Ein Philips-Sprecher teilte mit, Exor habe für die erworbenen Anteile 2,6 Milliarden Euro bezahlt. Exor-Chef und Agnelli-Familienerbe John Elkann sagte, Philips' Fokus auf das Gesundheitswesen sowie auf Technologie liege im Einklang mit dem Engagement von Exor. Exor ist unter anderem beteiligt an Konzernen wie Stellantis , Ferrari und Iveco, aber auch am Fußballclub Juventus Turin./men/stk