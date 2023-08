FRANKFURT (dpa-AFX) - Konjunktursorgen dürften auch am Montag auf dem deutschen Aktienmarkt lasten. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator signalisierte für den hiesigen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,25 Prozent auf 15 792 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde 0,3 Prozent tiefer erwartet.

In den vergangenen Tagen verschärfte sich in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Er steht sinnbildlich für die andauernde Krise des chinesischen Immobilienmarktes, dessen Boom über viele Jahre hinweg für eine rege Nachfrage bei zahlreichen Bau-, Metall- und Chemieunternehmen gesorgt hatte. Das hat sich mittlerweile umgekehrt.