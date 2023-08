NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Lkw-Zulieferer Jost hat im abgelaufenen Quartal ein kleines Umsatzwachstum erzielt. Der Erlös wuchs um 2,6 Prozent auf 330,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Neu-Isenburg mitteilte. Dabei belasteten Währungseffekte deutlich, ohne diese hätte Jost 6,4 Prozent Wachstum verzeichnet. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten legte deutlich stärker um 16,3 Prozent auf 37,3 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge lag mit 11,3 Prozent um 1,3 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 16,2 Millionen Euro auf 20,9 Millionen. Der Vorstand um Chef Joachim Dürr bestätigte die Prognosen für das laufende Jahr. Der Manager sprach von "starken Ergebnissen" im Quartal./men/stk

Lkw-Zulieferer Jost wächst leicht - Marge zieht an

