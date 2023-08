RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach der Berichtssaison der europäischen Industriebranche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Das zweite Quartal sei ein weiteres starkes Jahresviertel für die von ihm bewerteten Unternehmen gewesen, wobei vier Fünftel die Erwartungen im Schnitt um 5 Prozent übertroffen hätten, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. An den Jahresschätzungen habe sich angesichts des zunehmenden währungsbedingten Gegenwinds in der zweiten Jahreshälfte aber nichts geändert. Die Prognosen seien gut gestützt./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2023 / 17:36 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 663EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m