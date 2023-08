Die Trucksparte von Mercedes Benz wurde abgespalten und am 10 Dezember 2021 an die Frankfurter Börse gebracht. Die anfänglich gute Performance wich, ausgelöst durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022, einem Kurseinbruch von rund 31 Prozent. Ab 14. März 2022 etablierte sich eine Seitwärtsrange, die vom Support bei 22,86 Euro und vom Widerstand bei 29,39 Euro begrenzt wird. Die Öffnung der Bücher am 11. November 2022 beflügelte den Kurs bis zur Marke von 31,66 Euro. Die 31,66-Euro-Marke hat sich bis zum gestrigen Handelstag als wichtige Richtschnur etabliert. Zuerst diente sie als Widerstand und seit 27. Juni 2023 als Unterstützung. Seit 26. Mai 2023 hat sich der Kurs als sehr stark präsentiert und ist aus der Seitwärtsrange ausgebrochen. Die gute Auftragslage sorgt für Schwung in Richtung All Time High am Level von 35,76 Euro. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro klassifiziert.

Daimler Truck Holding AG (Tageschart in Euro) Tendenz: