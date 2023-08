DAX bleibt weiter angeschlagen

An der Konjunkturfront liegt am heutigen Montag wenig an. Um 08:00 Uhr wurden noch vor Börsenbeginn die deutschen Daten zu den Großhandelspreisen für Juli mit -2,8% publiziert. Analysten erwarteten hier im Jahresvergleich einen Rückgang um -2,6%, nach -2,9% zuvor. Am Freitag wurden noch Daten zu den US-Großhandelspreisen veröffentlicht, die im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,3% zulegten, der stärkste monatliche Anstieg seit Januar. Im Jahresvergleich stieg der Erzeugerpreisindex um 0,8%. Der PPI-Index spiegelt tendenziell Preisänderungen wider, bevor sie in den Verbraucherpreisindex einfließen.

Am Freitagabend wurden zudem noch die jüngsten CoT-Daten veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Commercials (US-Profis) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich erneut kräftig gesenkt haben und ihre Long-Positionen zügig abbauen. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 hingegen weiter erhöht und sind leicht Long aufgestellt.

Bei den Einzelaktien werden heute zahlreiche Quartalsberichte erwartet. Unter anderem präsentieren Deutsche EuroShop, ENCAVIS, Gerry Weber International, GRAMMER, SMT Scharf, Bilfinger, Talanx und JOST Werke, Altus Power, Contact Energy und Getty Images ihre Zahlen.

Aktuelle Lage



DAX im Short-Modus.

DAX bei 15.840 Punkten. Indikatoren Long. Anlaufmarken nach oben bei 15.850, 15.900, 16.000, 16.030, 16.200 und 16.400 Punkten, nach unten bei 15.900 und 15.700 Punkten. Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts.