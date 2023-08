Abschleppen des fahrunfähigen Öltankers vor Rügen hat begonnen

SASSNITZ (dpa-AFX) - Das Abschleppen des nördlich vor Rügen liegenden fahrunfähigen Öltankers "Yannis P." hat am Montagmorgen begonnen. Die Aktion sei kurz nach 6.00 Uhr gestartet, teilte eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) mit. Ziel sei das Seegebiet vor Kaliningrad. "Nach Auskunft des Kapitäns soll die Ladung dort auf einen anderen Tanker umgeschlagen werden." Anschließend solle die "Yannis P." in einer Werft in Danzig repariert werden.

Seit mehr als zwei Wochen saß der gut 270 Meter lange Öltanker etwa 20 Kilometer nördlich vor Rügen fest. Die Hauptmaschine könne nicht mit Bordmitteln repariert werden, hieß es. Nach früheren Behördenangaben war die "Yannis P.", mit Rohöl beladen, auf dem Weg von Russland nach Indien./gyd/fp/DP/nas