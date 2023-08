BAADER BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Aussagen des Managements seien von einer großen Zuversicht mit Blick auf das laufende Jahr geprägt gewesen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ergebnisausblick des Hightech-Unternehmens berge Aufwärtspotenzial, der schwächere Trend beim Auftragseingang begrenze allerdings die Wachstumsaussichten für 2024./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 07:26 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 27,04EUR gehandelt.