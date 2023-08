Acorai erhält die "Breakthrough Device Designation" für seinen nicht-invasiven intrakardialen Druckmonitor

Helsingborg, Sweden (ots/PRNewswire) - Acorai, ein schwedisches

Start-up-Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, gab heute bekannt, dass die

U.S. Food and Drug Administration dem Herzmonitor von Acorai die Breakthrough

Device Designation erteilt hat. Der Herzmonitor ist ein Gerät zur

nicht-invasiven Bestimmung des diastolischen Lungenarteriendrucks (dPAP), des

systolischen Lungenarteriendrucks (sPAP) und des mittleren Lungenarteriendrucks

(mPAP) bei Patienten mit Herzinsuffizienz im Stadium C, die zur hämodynamischen

Überwachung überwiesen wurden.



Acorai entwickelt das erste nicht-invasive Gerät zur Überwachung des

intrakardialen Drucks (IPCM) mit einer einzigartigen, patentierten

Hardware-Technologie und einem proprietären maschinellen Lernsystem. Das Gerät

ist als Begleittest für qualifiziertes medizinisches Fachpersonal gedacht. Es

ist so konzipiert, dass es neben der Standardbeurteilung im Krankenhaus oder in

der Klinik eingesetzt werden kann, um hämodynamische Stauungen zu erkennen und

die personalisierte Behandlung der HF zu unterstützen.