Das Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeug von First Hydrogen hat eine unschlagbare Reichweite

Vancouver, B.C., 14. August 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass der preisgekrönte Flottenmanagement-Anbieter Rivus, der rund 120.000 Fahrzeuge betreibt, einen positiven Bericht über das mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Fahrzeug (FCEV) des Unternehmens vorgelegt hat. In dem Bericht wird die Leistungsfähigkeit des FCEV von First Hydrogen gegenüber EVs in Hinsicht auf die Effizienz des Fahrzeugs in verschiedenen Beladungszuständen hervorgehoben. Weiter heißt es in dem Bericht, dass das FCEV eine unschlagbare Reichweite hat und die Betankung mit weniger als 5 Minuten sehr schnell war.

Der Bericht stellt fest, dass das FCEV von First Hydrogen Elektrofahrzeugen (EV) bei der Reichweite überlegen ist. Moderne leichte Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb (eLCVs) können Reichweiten von bis zu 240 km erreichen, während das FCEV von First Hydrogen problemlos das Doppelte schafft. Das FCEV des Unternehmens wurde weder durch die Geschwindigkeit noch durch die Zuladung wesentlich in seiner Leistung beeinträchtigt und zeigte bei verschiedenen Beladungszyklen gute Ergebnisse im Vergleich zu eLCVs, bei denen sich die Reichweite um etwa 10 % verringern kann.

Das FCEV von First Hydrogen wurde in Zusammenarbeit mit Rivus etwas mehr als 4 Wochen lang erprobt. In dieser Zeit legten die Ingenieure von Rivus über 700 Meilen (1.125 km) zurück. Die Tests wurden auf verschiedenen Strecken durchgeführt und lieferten Daten darüber, wie das Fahrzeug unter verschiedenen Bedingungen abschneidet. Dazu gehörten innerstädtische Fahrten, Fahrten auf außerstädtischen Strecken, d. h. Fahrten in Stadtzentren und auf Straßen mit höherer Geschwindigkeit, sowie kombinierte Strecken, die eine Mischung aus Fahrten auf Straßen mit niedriger Geschwindigkeit in Stadtzentren, Straßen mit höherer Geschwindigkeit und Autobahnen umfassten. Rivus testete den Transporter sowohl leer als auch beladen bis zu 90 % seiner maximalen Tragfähigkeit, was wiederum die Art und Weise wiedergibt, wie die Transporter in der Praxis eingesetzt werden.