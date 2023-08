Wirtschaft Dax startet leicht im Plus - kein klarer Trend erkennbar

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag verhalten in den Handel gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.855 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Siemens, der Deutschen Telekom und von Sartorius. Abschläge gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Zalando sowie allen Autowerten. "Es gibt weiterhin keinen klaren Trend an den Aktienmärkten", sagte Thomas Altmann von QC Partners.