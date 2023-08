DAX nähert sich wichtiger Unterstützung

Drei solcher Projektentwickler haben in der vergangenen Woche in Deutschland Insolvenz angemeldet und in China hat ein Großer von ihnen, Country Garden, nun den Handel mit einem Teil seiner Anleihen gestoppt. Wir erinnern uns an Evergrande, dessen Krise im Übrigen immer noch schwelt und die Auswirkungen auch wochenlang an der Wall Street und der Frankfurter Börse zu spüren waren. Nicht nur, dass China wirtschaftlich gerade nicht Fuß fassen kann, jetzt taumelt einmal mehr der bedeutende Immobiliensektor im Reich der Mitte.

Was in Deutschland in der vergangenen Woche in klein zu beobachten war, könnte sich in China jetzt zu einer handfesten Krise ausweiten und auch die weltweiten Finanzmärkte in Mitleidenschaft ziehen. Sogenannte Projektentwickler in der Immobilienbranche fallen der Reihe nach um, steigende Zinsen, dadurch Zahlungsausfälle und ein insgesamt sinkendes Interesse vor allem an Gewerbeimmobilien sorgen für Liquiditätsprobleme.

