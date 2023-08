Inflation, China, Tech-Korrektur – die Themen der Woche

1. FR: Jürgen, am Donnerstag war eine gewisse Erleichterung zu spüren, als die Inflationsrate in den USA im Juli nur moderat gestiegen ist. Dennoch blieb die erwartete Dynamik im Aktienmarkt aus. Inwiefern haben die bereits in die Aktienkurse eingepreisten Erwartungen an ein nachlassendes Preiswachstum und ein mögliches Ende der Zinserhöhungen der Notenbanken den aktuellen Markt beeinflusst?

Jürgen Molnar: Die moderaten Inflationsdaten in den USA haben sicherlich kurzfristig etwas Erleichterung gebracht, aber der Aktienmarkt reagiert oft auch auf die Erwartungen und die zukünftige Entwicklung. Die übermäßige Einpreisung von positiven Szenarien in Bezug auf Inflation und Zinspolitik hat dazu geführt, dass die aktuellen Marktbewegungen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Investoren suchen nun nach neuen Impulsen, um die Rally im saisonal eher schwachen Börsensommer fortzusetzen.

2. FR: Der Deutsche Aktienindex bewegt sich wieder in Richtung der unteren Grenze seiner neutralen Zone zwischen 15.700 und 16.000 Punkten. Ein Vierwochentief aus der vergangenen Woche knapp darüber stellt eine wichtige Marke dar. Welche Bedeutung hat diese Zone aus charttechnischer Sicht, und wie könnten die aktuellen Entwicklungen den DAX beeinflussen?

Jürgen Molnar: Die Zone zwischen 15.700 und 16.000 Punkten ist charttechnisch betrachtet von großer Bedeutung, da sie eine Art neutralen Bereich für den DAX darstellt. Ein Unterschreiten dieser Zone könnte als Indikator für eine mögliche Verschlechterung der Marktsituation gesehen werden. Sollte das Vierwochentief nicht halten, könnte dies ein Signal für eine stärkere Korrektur sein und das Erreichen der 200-Tage-Linie bei rund 15.300 Punkten als realistische Option in Betracht ziehen.

3. FR: Die Berichtssaison der deutschen Blue Chips verläuft aktuell nicht optimal, mit einem Einbruch der Nettogewinne um 22 Prozent in der ersten Jahreshälfte. Auch die Stimmung in den Chefetagen ist hinsichtlich der zweiten Jahreshälfte getrübt, insbesondere im Hinblick auf China. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein und welche Auswirkungen könnten diese Entwicklungen auf den Markt haben?

Jürgen Molnar: Die schwächere Berichtssaison und die gedämpfte Stimmung in den Unternehmensführungen sind Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Erholung möglicherweise nicht so reibungslos verläuft, wie es erhofft wurde. Insbesondere der Blick auf China und die Schwierigkeiten in der zweitgrößten Volkswirtschaft könnten zu globalen Unsicherheiten führen. Die wirtschaftlichen Herausforderungen in China könnten auch Auswirkungen auf internationale Märkte haben, da die Verflechtungen in der heutigen globalisierten Wirtschaft stark sind.

4: FR Die Immobilienbranche steht vor Herausforderungen, sowohl in Deutschland als auch in China. Projektentwickler melden Insolvenzen an, steigende Zinsen und ein schwindendes Interesse an Gewerbeimmobilien sorgen für Liquiditätsprobleme. Wie könnten diese Entwicklungen sich auf die internationalen Finanzmärkte auswirken, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Krise bei Unternehmen wie Evergrande?

Jürgen Molnar: Die Situation in der Immobilienbranche, sowohl in Deutschland als auch in China, wirft erhebliche Bedenken auf. Insbesondere in China, wo die Krise bei Unternehmen wie Evergrande noch nicht gelöst ist, könnte die weitere Verschärfung der Immobilienproblematik zu einer Belastung für die globalen Finanzmärkte werden. Eine Verschlechterung in einem bedeutenden Sektor wie dem Immobilienmarkt kann Vertrauensverlust und Unsicherheit auslösen, was sich auf die Stabilität der Märkte auswirken könnte, ähnlich wie wir es bei der Evergrande-Krise gesehen haben. Es ist wichtig, diese Entwicklungen genau im Auge zu behalten und ihre potenziellen Auswirkungen zu analysieren.

5. FR: Wie siehst Du den Markt in den kommenden Wochen:

Jürgen Molnar: Bei US-Techs scheinen die Bäume nicht mehr in den Himmel zu wachsen. Eine sogenannten Sektorenrotation könnte sich fortsetzen. Dann profitieren klassische Branchen, während Tech eher schwächelt. Spannend bleibt auch die Lage an den Devisenmärkten. Der Yen fiel in den vergangenen Wochen zurück, während die japanische Notenbank möglicherweise stützt. Währungspaare wie Euro / USD handeln unsere Kunden mit den engsten Spreads bereits ab 0 Pips.