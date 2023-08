Die Schörghuber Gruppe sieht sich gut aufgestellt, um in herausfordernden Märkten auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten, weiter zu wachsen und einen Beitrag für die Steigerung der Lebensqualität der Menschen zu leisten. Den Grundstein dafür hat der in München ansässige Unternehmensverbund mit dem im vergangenen Jahr erfolgreich auf den Weg gebrachten Transformationsprozess gelegt. Er sieht eine deutlich dezentralere Organisation der operativen Gesellschaften vor, die jetzt agiler und unabhängiger agieren, während sich die Holding auf die strategische Steuerung der Gruppe fokussiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Familienunternehmen in allen ihren Unternehmensbereichen investiert - und dabei den Fokus klar auf die drei Familienwerte gelegt, an denen das unternehmerische Handeln und die strategischen Wachstumsziele ausgerichtet sind: Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Mit der Berufung von Florian Schörghuber zum Co-CEO der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG läutete das Unternehmen zugleich den Übergang in die nächste Generation der Familie Schörghuber ein.

Stabilitätsfaktor Diversifikation



Unter dem Strich blickt die Schörghuber Gruppe auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2022 zurück. Die aggregierten Umsatzerlöse sind im vergangenen Jahr um 19,7 % auf 1,51 Mrd. EUR gewachsen (2021: 1,27 Mrd. EUR). Einen erheblichen Anteil daran hatte der Bereich Getränke (Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA), der als Joint Venture mit der Heineken International B.V geführt und mit einem Anteil von 70 Prozent at equity konsolidiert wird. Der Gruppe gelang es, im internationalen Geschäft durch Wachstum in den europäischen Kernmärkten und in Asien das verlorene Volumen durch den konsequenten Ausstieg aus dem russischen Markt infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine nahezu komplett zu kompensieren. In Deutschland wuchs die Getränkegruppe vor allem im Hellbier-Segment und beim Kultgetränk Paulaner Spezi. Der Bereich Hotel (Arabella Hospitality SE) konnte nach der Pandemie deutlich Boden gutmachen und ist auf einem guten Weg, bereits im laufenden Geschäftsjahr wieder das Umsatzniveau vor der Pandemie zu erreichen. Der Bereich Seafood (Productos del Mar Ventisqueros S. A) erwirtschaftete durch Investitionen, den Ausbau der Produktionskapazitäten und eine steigende Nachfrage aus den USA und Asien ein spürbares Umsatzwachstum. Das Geschäft in den USA konnte vor allem durch das erfolgreiche Joint Venture mit Blumar Seafood ausgebaut werden: Hier gelang es, sowohl den Absatz über die großen Lebensmitteleinzelhändler zu steigern als auch im direkten B2C-Geschäft zu wachsen. Einzig der Bereich Bauen & Immobilien (Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG), der zum 01.09.2023 in zwei selbstständige Gesellschaften für Real Estate und für Development entflochten wird, folgte einer insgesamt rückläufigen Entwicklung des Immobiliensektors und konnte den Kurs der ertragreichen Vorjahre nicht fortsetzen.



Die Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG beendete das Geschäftsjahr mit einem EBIT von 98,6 Mio. EUR (2021: 279,4 Mio. EUR). Die Gründe für den Rückgang liegen, neben dem Anstieg des Zinsniveaus und dem dadurch beförderten Einbruch der Immobilienmärkte, in den signifikanten Energie- und Rohstoffkostensteigerungen, die alle Unternehmensbereiche betrafen. Negativ auf den EBIT wirkten sich schließlich die Einmalkosten für das große Transformationsprojekt aus, mit dem die Gruppe sich fit für die Zukunft aufstellt. Die Bilanzsumme stieg um 5,8 % auf 4,9 Mrd. EUR (2021: 4,6 Mrd. EUR), die Eigenkapitalquote lag mit 45,9 % annähernd auf dem hohen Niveau des Vorjahres (2021: 46,8%). Als Stabilitätsfaktor erwies sich einmal mehr die diversifizierte Aufstellung der Gruppe: War es in den vergangenen Jahren der Bereich Bauen & Immobilien, der stark wuchs, konnten im Jahr 2022 die Bereiche Getränke, Hotel und Seafood trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen exzellent performen und einen erheblichen Anteil am Erfolg der gesamten Gruppe leisten.



Investitionen in allen vier Unternehmensbereichen / Millionen für mehr Nachhaltigkeit



"Wir investieren in allen unseren Unternehmensbereichen und unterstreichen damit unsere Wachstumsambitionen", sagt Nico Nusmeier, CEO der Schörghuber Gruppe. "Diesen Kurs setzen wir auch weiterhin konsequent fort. Gleichzeitig agieren wir in den Lebensbereichen, die für die Menschen eine hohe Relevanz haben: Wohnen, Arbeiten, Essen und Trinken oder Reisen. Gerade auch deshalb ist es unser Ansporn, die Lebensqualität zu verbessern - zum Beispiel mit Investitionen in nachhaltige Projekte." So wird die Bayerische Hausbau zum Erhalt und insbesondere zur Stärkung der Nachhaltigkeit ihres Bestandsportfolios in den kommenden Jahren allein in ihre Top-20-Immobilien mehr als 100 Millionen Euro investieren.



Auch in den anderen Unternehmensbereichen wird investiert: Die Paulaner Brauerei Gruppe stärkt ihre Biermarken Paulaner, Chiemseer, Hacker-Pschorr und Mönchshof sowie das weitere Wachstum des alkoholfreien Kultgetränks Paulaner Spezi. Ziel ist es, in die Top-10 der europäischen Brauereigruppen aufzusteigen. Die Arabella Hospitality baut die Zahl der unter den Marriott-Brands St. Regis, The Luxury Collection, Westin, Residence, Sheraton und Four Points by Sheraton geführten Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien weiter deutlich aus. Zeitgleich steigt sie über die Kooperation mit der Ultra-Luxury-Marke Rosewood in einen weiteren Wachstumsmarkt ein. Und im Bereich Seafood setzt das chilenische Unternehmen Productos del Mar Ventisqueros auf eine ganzheitliche, sozial-ökologische und ethisch anspruchsvolle Wachstumsstrategie mit neuen Vertriebswegen und in neuen Märkten. Das Unternehmen hat sich nicht zuletzt dank starker Investitionen zu einem Vorzeigebetrieb für nachhaltig produzierten Lachs entwickelt.

Ausblick: Weiteres Wachstum, mehr Flexibilität und ein gemeinsames Vorzeigeprojekt



Für das laufende Jahr ist die Schörghuber Gruppe optimistisch, ihre ehrgeizigen Wachstumsziele in allen ihren Unternehmensbereichen zu erreichen. Das erste Quartal 2023 zeigt bereits, dass sich die Erholung der Gastronomie und der Touristik und damit das Wachstum in den Bereichen Getränke und Hotel weiter fortsetzen. Die Eintrübung des Immobilienmarktes hält ebenfalls an, so dass die Gruppe auch in diesem Jahr erneut von ihrer diversifizierten Aufstellung profitiert.



Mit der Eröffnung des Rosewood Munich im Herbst, bei dem die Bayerische Hausbau und die Arabella Hospitality eng zusammenarbeiten, realisiert die Gruppe eine der ambitioniertesten Hoteleröffnungen in ganz Deutschland. Auch der Transformationsprozess wird in diesem Jahr sowohl in der Holding als auch in den Unternehmensbereichen fortgesetzt: Die Holding fungiert zunehmend als strategisches Dach, unter dem die Geschäftsbereiche mehr Entscheidungsspielraum und Verantwortung erhalten, um sich optimal auf die Gegebenheiten ihres jeweiligen Marktes einzustellen. "Die Märkte, in denen unsere Unternehmen agieren, sind dynamischer und herausfordernder denn je zuvor. Das erfordert mehr Agilität. Wir wollen dadurch nahe an unseren Kunden sein, Marktchancen flexibel nutzen und Wachstumspotenziale vollständig erschließen", erläutert Florian Schörghuber. "Wir haben im vergangenen Jahr die organisatorischen Grundlagen geschaffen. Jetzt gehen wir mit viel Schwung daran, die Wachstumsziele in den Unternehmensbereichen umzusetzen und das Handeln noch stärker auf die Familienwerte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit auszurichten. Diese Werte haben wir explizit mit in die Unternehmenssteuerung aufgenommen. So bleiben sie nicht in der Familie, sondern werden tief in die Organisation hineingetragen. Es zeigt: Wir denken als Familienunternehmen nicht nur an den kurzfristigen, wirtschaftlichen Erfolg, sondern viel langfristiger, in Generationen."

Kennzahlen Schörghuber Gruppe 2022



- Bilanzsumme 4,870 Mrd. EUR (2021: 4,604 Mrd. EUR)

- Umsatzerlöse* 1,514 Mrd. EUR (2021: 1,265 Mrd. EUR)

- Eigenkapitalquote 45,9% (2021: 46,8%)

- EBIT** 98,6 Mio. EUR (2021: 279,4 Mio. EUR)

- Mitarbeiterzahl 5.539 (2021: 5.187)



* Aggregiert.



** Der EBIT der Paulaner Brauerei Gruppe sind mit einem Anteil von 70 Prozent bei der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG at equity konsolidiert.

Über die Schörghuber Gruppe



Die 1954 gegründete und in dritter Generation familiengeführte Schörghuber Gruppe mit Sitz in München ist in den vier Unternehmensbereichen Bauen & Immobilien, Getränke, Hotel sowie Seafood national und international erfolgreich tätig. Zur Gruppe gehören die Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA als Joint Venture mit der Heineken International B.V, die Arabella Hospitality SE und die chilenische Productos del Mar Ventisqueros S. A. Die Holding übernimmt die Aufgabe der strategischen Steuerung entlang der drei Familienwerte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Weltweit sind insgesamt mehr als 5.500 Mitarbeiter*innen für die Schörghuber Gruppe tätig.



