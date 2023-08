Xing-Mutter New Work verdient deutlich weniger

HAMBURG (dpa-AFX) - Eine schwächere Nachfrage nach seinen Produkten und der Umbau des Karrierenetzwerkes Xing haben den Recruiting-Spezialisten New Work im abgeschlossenen Quartal belastet. "Wir sehen, dass viele Unternehmen dabei sind, sich umzustrukturieren, Kosten zu senken und in der Folge auch weniger stark rekrutieren", sagte Konzernchefin Petra von Strombeck der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag. "Alle Indizes zeigen, dass der Recruiting-Markt auf der Bremse steht. Vor diesem Hintergrund sind wir mit unseren Zahlen relativ zufrieden", sagte die Managerin und verwies auf das Wachstum im stärksten Segment rund um Recruiting-Produkte. Am Aktienmarkt kam der Halbjahresbericht verhalten an. Die New-Work-Papiere legten um ein halbes Prozent zu.

Eine Aktie kostet derzeit 92,50 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertverlust mittlerweile auf fast 40 Prozent. Im Fünf-Jahres-Vergleich haben Aktionäre, die das Papier seither im Depot halten, knapp 70 Prozent weniger.