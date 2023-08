JEFFERIES stuft Adesso auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die operative Gewinnmarge des IT-Dienstleisters sei wie erwartet schwach gewesen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt gesehen aber seien die Zahlen zum zweiten Quartal solide ausgefallen, die Kundennachfrage weiterhin auf hohem Niveau und die Jahresziele bestätigt worden./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 02:28 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 02:28 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adesso Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 106,4EUR gehandelt.