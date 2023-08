PITTSBURGH (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern US Steel will sich nach mehreren Übernahmeangeboten Gedanken über seine strategische Zukunft machen. Einer der Bieter ist der Konkurrent Cleveland-Cliffs . Bei einer Verschmelzung beider Unternehmen wäre einer der weltgrößten Stahlhersteller der Welt entstanden - doch US Steel wies die Offerte zunächst ab. Stattdessen will das Management nun alle strategische Optionen prüfen. Dabei betonte die Konzernführung auch, dass Cleveland-Cliffs eingeladen sei, bei dem Prozess mitzuwirken. Die Aktie von US Steel legte vorbörslich um 23 Prozent zu, während die Papiere des Kontrahenten um fast sechs Prozent verloren.

Das Management habe ungefragt Angebote von der Übernahme des gesamten Unternehmens bis hin zum Kauf einzelner Teile erhalten, teilte US Steel am Sonntag (Ortszeit) in Pittsburgh (US-Bundesstaat Pennsylvania) mit. Das Unternehmen ließ offen, wie viele Gebote es gibt, von wem sie kommen und wie lange die strategischen Überlegungen dauern sollen. Kurz nach der Ankündigung gab sich mit Cleveland-Cliffs einer der Kaufinteressenten zu erkennen.