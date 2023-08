SINBON Electronics wurde von HR Asia mit "Best Companies to Work for in Asia 2023" ausgezeichnet

TAIPEH, 14. August 2023 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics, ein Anbieter von elektronischen Verbindungsdesign- und Integrationsdiensten, wurde vor kurzem mit dem "Best Companies to Work for in Asia Award" für 2023 von HR Asia in Taiwan ausgezeichnet. Mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung werden die Bemühungen von SINBON gewürdigt, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, und gleichzeitig eine Plattform für die berufliche Entwicklung seiner talentierten Mitarbeiter zu bieten.

Der "Best Companies to Work for in Asia Award" von HR Asia ist eine der wichtigsten und bedeutendsten Auszeichnungen auf dem Gebiet des Personalmanagements in der asiatisch-pazifischen Region. Das diesjährige Motto "Diversity thrives, inclusion prevails" (Vielfalt gedeiht, Inklusion siegt) umfasst Werte wie Vielfalt, Gleichheit und Inklusion und unterstreicht, wie wichtig es ist, die individuellen Unterschiede zwischen den Mitarbeitern zu respektieren und zu akzeptieren. Es hebt ebenso den Wert hervor, den die Einzigartigkeit des Einzelnen bietet und gleichzeitig die Gleichstellung am Arbeitsplatz durch ein integratives Umfeld fördert.