München (ots) - Seit dem Erscheinen von ChatGPT fürchten viele Menschen um dieZukunft ihrer Jobs - doch die künstlich intelligenten Systeme brauchen vielSpeicherplatz und eine Infrastruktur, die nur Menschen organisieren undbereitstellen können, weiß Dr. Peter Hönigschmid. Der IT-Experte ist derGeschäftsführer von cluut, einem Anbieter von Trainings für künftige CloudDeveloper. Zusammen mit seinem Team unterstützt er Quereinsteiger dabei, dieattraktiven Jobgelegenheiten in der IT-Branche für sich zu nutzen, indem sie siein wenigen Monaten zum fertigen Cloud Developer ausbilden. Warum Cloud Computingfür die künftige Anwendung der KI so wichtig ist, erklärt der IT-Experte infolgendem Beitrag.Früher eher belächelt, geht heute ohne Menschen mit IT-Kenntnissen fast nichtsmehr. Der Bedarf nach Programmieren und IT-Spezialisten wächst täglich - auchohne Informatikstudium können Menschen mit entsprechenden Kenntnissen daherschnell in der Branche Fuß fassen: "Viele Entwickler nutzen bereits dievielfältigen Möglichkeiten der IT und arbeiten bei sehr gutem Einkommen, ohne aneinen speziellen Ort oder Zeitvorgaben gebunden zu sein. Doch gerade der Bereichdes Cloud Computing wird mit der wachsenden Bedeutung künstlich intelligenterSysteme immer wichtiger", berichtet Dr. Peter Hönigschmid. Er hat mit cluut einWeiterbildungsprogramm entwickelt, mit dem Quereinsteiger in wenigen Monaten zuausgebildeten Cloud Developern werden."Cloud Computing ist derzeit der Bereich innerhalb der IT, in dem besondersdringend Fachkräfte gesucht werden", erklärt Hönigschmid. "Mit einer Ausbildungzum Cloud Developer können sich auch Quereinsteiger ein sehr zukunftssicheresund einkommensstarkes Berufsfeld erschließen." Bei cluut werden allen Teilnehmerdaher in kurzer Zeit alle Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, den sie für denkrisensicheren Job als Cloud-Developer benötigen. Anschließend unterstützen dieExperten ihre Teilnehmer auch bei Suche nach einer Anstellung, zum Beispiel beieinem ihrer zahlreichen Partnerunternehmen. Warum gerade dieCloud-Computing-Branche der durch die Künstliche Intelligenz drohenden Jobkrisetrotzen wird, hat Dr. Peter Hönigschmid in dem folgenden Beitrag verraten.Künstliche Intelligenz benötigt enorme RessourcenViele Menschen haben die Sorge, dass Künstliche Intelligenz (KI) ihrenArbeitsplatz künftig überflüssig machen könnte - auch in der IT. Nach allerErfahrung wird dies den Beruf des Cloud Developers jedoch auf keinen Fallbetreffen: KIs benötigen riesige Mengen an Daten für das Training, dieValidierung und die folgenden Testreihen, die letztlich irgendwo gespeichert