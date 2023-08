Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Projekte werden zunehmend in allen Branchen und Unternehmenjeglicher Größe durchgeführt und auch berufliche Karrieren sind immer häufigeran sie geknüpft. Als Leiterin des Instituts für Projektmanagement-Exzellenzbietet Dr. Silke Schönert Privatkunden und Unternehmen in diesem Bereich sowohlAus- als auch Weiterbildungen zu den sogenannten "Future-Skills". Hier erfahrenSie mehr darüber, wie die Expertin dabei unterstützt, sich das nötige Skillsetfür ein sicheres und erfolgreiches Projektmanagement anzueignen.Neben der Führungs- und Fachkarriere hat sich ein Aufstieg im Projektmanagementlängst als ebenso aussichtsreicher Karriereweg etabliert, den immer mehrMenschen einschlagen. Kein Wunder, schließlich bietet ein solcher Berufspannende Aufgabenfelder, in denen Arbeitnehmer nicht nur Verantwortungübernehmen, sondern auch maßgeblichen Einfluss auf die Durchführung und dasErgebnis von Projekten mit teils hoher Tragweite nehmen. Allerdings fehlt esgerade Neueinsteigern häufig am Know-how und Sicherheit, um in diesem BereichFuß zu fassen. Doch auch Menschen mit erster Projekterfahrung verfügen meistnicht über die notwendigen Qualifikationen für den nächsten Schritt in RichtungKarriereerfolg. "Am Anfang eines jeden Projekts steht nichts weiter als eineIdee, für deren gelungene Umsetzung fundamentale Kenntnisse in denunterschiedlichsten Bereichen nötig sind. Wer also weder über Qualifikationennoch über Spezialisierungen hierfür verfügt, kann die Vorhaben einesUnternehmens selten zum Erfolg führen", erklärt Dr. Silke Schönert, Leiterin desInstituts für Projektmanagement-Exzellenz."Für einen Karriereweg im Projektmanagement müssen Interessenten auf Grundlageihrer Vorerfahrungen ihr Wissen mit einer praxisorientierten Ausbildungfestigen. Denn Erfolg ist sowohl plan- als auch erlernbar", führt dieProfessorin für Projektmanagement weiter aus. Als Leiterin des Instituts fürProjektmanagement-Exzellenz und auf Basis ihrer fast 30-jährigen Erfahrung indiesem Bereich qualifiziert Dr. Silke Schönert Privatkunden oder Mitarbeitendevon Unternehmen für Projekte und verschafft ihnen die Voraussetzungen für eineerfolgreiche Karriere in diesem Bereich. Hierfür bietet sie ihnen sowohlgrundlegende Ausbildungen als auch systematische Weiterqualifizierungen undpräzise Spezialisierungen. So ist sie durch die Breite ihres Angebots dazu inder Lage, ihre Kunden unabhängig von deren Kenntnisstand vorzubereiten.Mit Projektmanagement zu besseren KarrierechancenAnders als auf dem traditionellen Karrierepfad in die Führungsebene entscheidenim Projektmanagement vermehrt Zertifizierungen und vergangene Erfolge darüber,