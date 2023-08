UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 43,50 auf 42,00 Euro gesenkt. Die Margensteigerung des Dialyseanbieters sei bereits in den Aktienkurs eingepreist, die Risiken aber nicht, begründete Analyst Graham Doyle seine Verkaufsempfehlung in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte zudem seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 und 2025. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2023 seien zudem zu hoch und es gebe einige potenzielle Kursrisiken./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 21:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2023 / 21:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 46,98EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 42,00

Kursziel alt: 43,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m